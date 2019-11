Spaccio all'uscita da scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GUERRA AGLI STUPEFACENTIROVIGO Un arresto che è un avviso affisso in bacheca: attenzione. Sabato scorso, infatti, all'uscita di scuola, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rovigo hanno fatto scattare un blitz che ha portato all'arresto di un 18enne che non era uno studente di quella scuola e che, secondo i militari, era lì solo per spacciare.SCUOLE NEL MIRINOL'attenzione dei carabinieri sul fenomeno del consumo delle sostanze stupefacenti, volto non solo alla repressione ma anche alla prevenzione, è sempre...