ROVIGO Un corriere della droga, arrivato a nascondere all'interno del proprio corpo più di un chilo fra eroina e cocaina, equamente suddivise, circa 530 grammi, all'interno di ovuli sigillati che aveva ingoiato. Oltre 100 ovuli. Questo metodo dei corrieri ingoiatori, ad alto rischio per il cavallo in caso di rottura di una delle confezioni di droga, è tuttavia molto usato per i traffici internazionali di stupefacenti. In questo caso, però, non aveva funzionato ed era costato l'arresto in flagrante d un 35enne di origini nigeriane, residente a Rovigo, Anslem Oseyi Obehaon, il cui fare sospetto aveva dato nell'occhio agli esperti agenti di frontiera del commissariato di Brennero, a ridosso del confine con l'Austria, mentre si aggirava stralunato alla stazione ferroviaria. Il nigeriano era stato poi fermato dai poliziotti alla stazione successiva, a Bolzano, e già compresa quale fosse la causa della sua agitazione, era stato accompagnato in ospedale, dove l'esecuzione di una radiografia addominale aveva evidenziato la presenza dei corpi estranei, ovvero i circa 100 ovuli contenenti droga, all'interno del suo apparato digerente. I 530 grammi di eroina e i 530 grammi di cocaina, racchiusi nelle confezioni sigillate, sono stati poi recuperati una volta espulsi e terminato il loro doppio percorso, terrestre e corporeo. Il tutto risale al 20 maggio del 2019 e nel frattempo il 35enne era tornato libero. Fino a sabato quando, al termine di una rapida attività investigativa, la Squadra Mobile di Rovigo è riuscita a rintracciarlo, proprio a Rovigo, e ad arrestato sulla base dell'ordine di carcerazione che era stato emesso il 25 settembre dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bolzano per una condanna, divenuta definitiva, a 2 anni e 11 mesi di reclusione, perché colpevole del reato di traffico di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

