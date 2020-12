ADRIA

Amara sorpresa sotto l'albero per i contribuenti adriesi. Il piano economico finanziario Tari 2020, approvato a maggioranza, prevede un aumento dei costi di quasi il 4 per cento. Maggioranza e opposizioni inoltre sempre più ai ferri corti. Quest'ultime si sono rivolte al Prefetto e al Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero degli Interni per chiedere un intervento affinché l'attività del consiglio comunale ritorni a svolgersi nel rispetto della legge. «Il 23 giugno - spiegano - abbiamo chiesto la convocazione come un quinto dei consiglieri del consiglio chiedendo fossero trattati una serie di questioni rilevanti, sulle quali ci era stato rifiutato il confronto nelle sedute ordinarie. Dalla allora si sono susseguiti ben 10 civici consessi. Gli argomenti, pur essendo indicati nei vari ordini del giorno, ad oggi solo una minima parte di questi sono stati trattati».

Alle rimostranze delle minoranze è stato opposto il sistematico diniego «anche - precisano - attraverso il voto di rinvio da parte della maggioranza, arrivando la stessa ad abbandonare l'aula per impedire la discussione. L'atteggiamento di chiusura è stato giustificato in quanto taluni argomenti avrebbero potuto essere trattati con semplici interrogazioni». Un rilievo irricevibile per le opposizioni: «La maggioranza - puntualizzano- non può avere la pretesa di imporre i comportamenti che devono tenere le minoranze. Si viola il principio dell'insindacabilità dell'iniziativa dei consiglieri».

PRIORITÀ ALLE SCADENZE

Per Pd, Fdi, Lega, Bobosindaco e lista Cavallari in questi sei mesi loro hanno sempre accettato di dare la priorità nella trattazione agli argomenti tecnici o con scadenze temporali per garantire il normale svolgimento dell'attività amministrativa «ma - concludono - a tutt'oggi non ci data alcuna garanzia su quando verranno esaminate le nostre richieste. Alcune poi hanno perso di attualità. Non può essere consentito oltre il protrarsi di un simile comportamento. Non è possibile accettare che lo spirito e la ratio della legge possano essere continuativamente violate, utilizzando una sorta di logica della dittatura della maggioranza. Questo è motivo di preoccupazione. Provoca ulteriori tensioni e contrapposizioni in un clima politico-istituzionale già particolarmente teso».

Guido Fraccon

