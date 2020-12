CRESPINO

Un contributo di 35mila euro per la Scuola per l'infanzia con nido integrato Papa Pio XII è stata disposto dalla giunta Zambelli su richiesta del presidente della materna parrocchiale Giambattista Pavan, in attesa di rinnovare la convenzione triennale scaduta a fine 2019. Considerata infatti la situazione di emergenza che si è protratta per tutto l'anno causando un aggravio dei carichi amministrativi e nell'impossibilità di un confronto diretto con i rappresentanti della scuola, l'esecutivo municipale non ha potuto procedere i al rinnovo della convenzione per il triennio 2020-2022. Rinnovo solo rimandato, dal momento che l'Amministrazione comunale ritiene di procedere nel 2021 alla nuova intesa con il Comitato di gestione della scuola prevedendo l'erogazione di un contributo finalizzato a sostenere le spese incontrate dall'ente nelle attività didattiche e a ridurre in questo modo l'onerosità della retta per la frequenza a carico delle famiglie.

RUOLO SOCIALE

Considerata quindi la funzione svolta dalla Papa Pio XII, attiva in paese da 100 anni, ricorrenza festeggiata qualche settimana prima con una pubblicazione intitolata Papa Pio XII. 100 anni al servizio della comunità, ed acquisita la documentazione prevista dal regolamento comunale per la concessione di sussidi economici agli enti è stata disposta l'erogazione anticipata del contributo per l'anno 2020 di 35.000 euro a sostegno dell'attività educativa e delle famiglie dei bambini che la frequentano.

Moreno Tenani

