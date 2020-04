PARROCCHIA SAN BORTOLO

ROVIGO Iorestoacasa con il progetto Conta su di noi. Sostenuto dal bando della Fondazione Cariparo, Invecchiamento attivo, il progetto Conta su di noi, della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Rovigo non si è fermato. Ha solo cambiato forma per supportare le fasce più fragili della popolazione, che l'emergenza ha colpito più duramente.

«Invecchiare restando in buona salute, sfruttare al meglio il proprio potenziale fisico, sociale e mentale lungo tutto il corso della vita - specifica Anna Pradel, referenti del progetto per la Cariparo - Nel 2018 abbiamo ideato il bando Invecchiamento Attivo per promuovere servizi e attività rivolti alle persone anziane nelle province di Padova e Rovigo. Tra le iniziative selezionate, c'è il progetto della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Nato per migliorare la quotidianità delle persone anziane, nell'attuale emergenza il progetto Conta su di noi si è rivelato ancora più prezioso per non lasciare sole le persone anziane. E durante tutto marzo marzo ha lavorato affinché nessun anziano si sentisse solo o escluso».

Il Telefono Amico ha continuato ad accogliere le richieste telefoniche e si è adoperato per contattare ogni giorno le persone anziane. Il servizio ha offerto uno spazio in cui potersi sfogare, fare una chiacchierata, confrontarsi e avere un po' di conforto in questa fase di isolamento.

CONTA SU DI NOI

Il parroco don Andrea Varliero spiega che nel solo mese di marzo, gli anziani raggiunti dal servizio, sono stati 400. «Il mese scorso i mediatori di prossimità hanno fatto la spesa e acquistato farmaci per 160 persone, consentendo loro di rimanere in sicurezza. Grazie al servizio Poste Attive i volontari si sono impegnati in lunghe code agli sportelli postali. Il servizio Spesa Solidale, attivato a marzo, ha messo invece in collaborazione molte realtà presenti a Rovigo creando una vera e propria rete di solidarietà che, con il supporto del Comune di Rovigo, ha coinvolto il Centro di ascolto Caritas, la comunità di Sant'Egidio, Bandiera Gialla onlus e tanti cittadini. Grazie alla raccolta di beni di prima necessità, l'iniziativa ha supportato le persone che, rimaste di colpo senza lavoro, si sono trovate nell'impossibilità di sostentarsi».

Marco Scarazzatti

