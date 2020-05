SOSTEGNI

ROVIGO Continua a pieno ritmo la macchina degli aiuti messa in moto dal Comune. Finora sono 1.743 le richieste di buoni spesa raccolte dal call-center dei Servizi sociali, per un valore di 225.980 euro. A disposizione per il sussidio ancora altri circa 70mila euro, cifra che verrà nei prossimi giorni rimpolpata dal Fondo di emergenza del Comune, circa 400mila euro destinati alle famiglie e alle imprese che si trovano in difficoltà. I volontari, in queste settimane, sono riusciti, inoltre, a consegnare a domicilio circa 600 spese. A essere raggiunti a casa non solo molti anziani, ma anche molti rodigini posti in quarantena per sospetto contagio o affetti dal virus.

LA RETE

Il sindaco Edoardo Gaffeo e l'assessore al Welfare Mirella Zambello hanno ringraziato tutte le associazioni coinvolte nei diversi servizi a domicilio, ossia Bandiera gialla, Blu soccorso, Auser, Parrocchia di San Bortolo, Agesci Rovigo 2, Associazione Ametiste, Croce rossa e Comunità Sant'Egidio. «Un prezioso lavoro di collaborazione che ci permetterà di lavorare insieme per altri progetti futuri importanti, che metteranno a sistema gli aiuti per la nostra città - hanno spiegato - un grazie a tutti coloro che hanno permesso a questa grande macchina di solidarietà di funzionare».

La distribuzione dei buoni spesa continuerà anche a maggio. La lista delle attività convenzionate viene continuamente aggiornata ed è consultabile nel sito del Comune. Tra le possibilità introdotte dall'«mministrazione, anche l'acquisto di materiale tecnologico e ricariche telefoniche alle famiglie con studenti o agli anziani che hanno la necessità di tenersi in contatto con i familiari. Nei prossimi giorni il Comune annuncerà anche le modalità con cui verrà distribuito il Fondo per le emergenze votato in consiglio all'unanimità e che prevede lo stanziamento di altri 400mila euro. «Queste risorse andranno a sostegno delle famiglie e delle attività delle città che si trovano in forte difficoltà a causa del Covid-19 - ha precisato il sindaco - il dettaglio degli interventi verrà deciso nei prossimi giorni anche attraverso il lavoro delle commissioni consiliari, al fine di individuare i settori dove veicolare subito gli aiuti comunali che si andranno poi ad aggiungere a un secondo flusso di risorse liberato, nelle prossime settimane, dal Governo. In città ci sono molte persone in difficoltà che purtroppo hanno perso il lavoro o vorrebbero lavorare, ma la loro attività è ancora chiusa. Il Il mio pensiero, in occasione del Primo maggio, va a loro, ma anche a chi ancora oggi è vittima di infortuni sul lavoro. Una piaga che dobbiamo impegnarci a sconfiggere con impegno e rispetto delle regole».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA