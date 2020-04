SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE

ROVIGO Per ricevere il buono spesa previsto dal decreto Cura Italia, basterà presentare un'autocertificazione con indicato lo stato di difficoltà in cui ci si trova. La consegna del benefit verrà probabilmente affidata ai volontari della Protezione civile e avverrà, come per le mascherine, casa per casa. Sembrano essere questi i due punti fermi che il Comune ha ieri messo nero su bianco sulla delibera di giunta pronta, oggi pomeriggio, a passare in Seconda commissione per il via libera ed eventuali modifiche. Il capoluogo polesano, per aiutare le famiglia a fare la spesa, ha a disposizione circa 271mila euro, che andranno ad aggiungersi ai 400mila euro del Fondo emergenze per il coronavirus prevista dall'ultimo emendamento al bilancio. Alcuni Comuni, come per esempio Occhiobello, hanno già dato il via alla distribuzione dei coupon necessari per fare la spesa nei negozi del paese, Rovigo è ancora in fase organizzativa. Dopo il flop della distribuzione delle mascherine con il metodo drive-in, sul quale l'amministrazione ha subito fatto marcia indietro, il Comune si concede qualche giorno in più per non prendere decisioni affrettate e studiare nei minimi particolari le modalità di distribuzione degli aiuti.

ACCELERARE

«L'importante è fare presto - spiega la leghista Valentina Noce, membro della Commissione consiliare delle Politiche sociali che oggi discuterà la bozza della delibera buoni spesa - il Comune di Rovigo, rispetto ad altri Comuni della nostra stessa provincia, è già in ritardo. Ci sono necessità che non possono attendere i tempi della burocrazia. Va tesa subito una mano alle tante persone, commercianti, piccoli imprenditori e lavoratori stagionali che si trovano in forte difficoltà a causa alla crisi economica che questa pandemia ha portato. Entro lunedì anche il Comune di Rovigo dovrà dunque partire con la distribuzione dei buoni spesa».

La modalità di consegna, spiega la consigliere della Lega, che dovrà essere adottata, è sicuramente quella domiciliare. Le linee guida dell'Anci hanno dato importanti indicazioni ai Comuni in merito. «Non possiamo certo creare assembramenti davanti agli uffici del Comune o in altro luogo - riprende Noce - spero pertanto che la strada che l'amministrazione ha scelto sia quella del porta a porta. Oltre al fatto che dobbiamo tenere conto anche dell'emotività delle persone che si trovano in difficoltà, lavoratori che mai hanno chiesto aiuto al Comune e mai probabilmente avrebbero pensato di trovarsi nelle condizioni di farlo. Prima distribuiamo i buoni spesa sulla fiducia alle persone che lo richiedono, confidando nell'onesta e buon senso di chi si appresta a richiedere l'aiuto per fare la spesa o per coprire necessità importanti, come una bolletta del telefono che permetta al figlio di usufruire della connessione internet per la scuola. Solo dopo, a emergenza terminata, si faranno le opportune verifiche. Questo non è certo il momento di rallentare gli aiuti a causa dei tempi della burocrazia».

L'idea di Noce è quella di procedere con una distribuzione del buono non settimanalmente, ma che permetta la copertura di due settimane o anche più di spesa. Altro criterio applicabile, il numero di figli presenti per ogni nucleo familiare. Tuttavia c'è il rischio che qualcuno faccia richiesta del buono senza reale necessità. «Preferisco qualche furbetto in più che il rischio di lasciare qualcuno senza mangiare - spiega il consigliere della Lega Michele Aretusini che oggi sarà presente in commissione per discutere il provvedimento - in tempi di emergenza si fa appello al buon senso e all'onestà dei rodigini. Basterà un'autocertificazione in cui ogni beneficiario conferma di rispettare tutte le condizioni per ottenere il contributo. Se poi quanto dichiara non corrisponderà al vero sarà verificato dopo. Importante sarà organizzare la rete di volontari per la distribuzione a domicilio dei buoni spesa, come ha fatto per esempio Padova».

C'è il weekend per stampare «i coupon aggiunge Aretusini - a Rovigo c'è sicuramente una stamperia disposta ad aprire le porte per l'emergenza. È giusto che la distribuzione inizi lunedì. Ci sono tante famiglie che hanno terminato i risparmi, chi è in attesa della cassa integrazione e tante piccole partita Iva che non sanno più da che parte girarsi».

Roberta Merlin

