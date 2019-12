SOSTANZE INQUINANTI

ROVIGO Per quanto riguarda il monitoraggio degli inquinanti specifici dei corsi d'acqua a sostegno dello Stato ecologico, i superamenti della registrazione media annua rispetto agli standard di qualità accertati dagli ispettori dell'Arpav, e contenuti nel Rapporto 2018 redatto dall'Agenzia, indicano queste non conformità: nel fiume Adige a Portesine (Rosolina) per l'erbicida Glifosato (0,2 microgrammi per litro invece di 0,1 secondo lo standard di qualità), e poi per l'Ampa, vale a dire l'acido aminometilfosfonico che si produce dalla degradazione microbica del Glifosato, con superamenti rispetto allo standard di qualità pari a 0,1 microgrammi per litro nello Scolo Ceresolo a Radetta (1,1), nello Scolo nuovo Adigetto a Ca' Grignella (0,8), nel Po di Levante a valle di ponte Scoda (0,4), nel fiume Po a Canalnovo (0,4) e nel Po di Venezia a Sabbioni (0,2).

ACIDI SOPRA I LIMITI

Nel periodo 2014-2018, a Piacenza d'Adige e Anguillara Veneta nel 2015, 2017 e 2018 per l'Ampa è stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione, e ancora nel fiume Adige per il Glifosato a Portesine nel 2018.

SUPERAMENTO RIPETUTO

Per tre volte nello stesso quinquennio è successo, sempre per l'Ampa, anche nello Scolo nuovo Adigetto a Ca' Grignella (2015, 2017 e 2018).

FUNGICIDA

Per il fungicida Trifenilstagno, nelle stazioni sul Po di Gnocca a Taglio di Po e sul Po di Goro a Gorino, nel 2016 e nel 2017 era stata riscontrata almeno una presenza al di sopra del limite di quantificazione, mentre negli altri anni del quinquennio di monitoraggio (2014, 2015 e 2018) la stessa sostanza non era mai risultata superiore al limite.

SOSTANZE PERICOLOSE

Infine, riguardo alle sostanze classificate come prioritarie e pericolose prioritarie (nei risultati influiscono i nuovi parametri più stringenti applicati dal 2018), lo standard di qualità ambientale medio annuo è stato superato per i Pfos (la sostanza più pericolosa della famiglia Pfas) nel Po di Levante a valle di ponte Scoda (1,19 invece di 0,65 nanogrammi per litro), nella stazione di monitoraggio sul Po di Venezia a ponte Molo (Taglio di Po, 2,35), alla stazione di Scolo Poazzo a Canaro (2,59), sul Po a Canalnovo (2,7) e a Sabbioni di Corbola (2,83).

PARAMETRI EUROPEI

Per adeguarsi alla normativa europea, che prevede per i Pfos lo standard ambientale di 0,65 nanogrammi per litro, le analisi dell'Arpav hanno compiuto un ulteriore sforzo scientifico, dato che questo standard richiede un limite di quantificazione ancora più basso (0,2 nanogrammi litro) per avere risultati affidabili.

STRUMENTAZIONE SOFISTICATA

Il metodo analitico è estremamente complesso: soprattutto l'applicazione su larga scala, che richiede l'utilizzo di strumenti sofisticati per la cromatografia liquida ad alte prestazioni.

