Divieto di sosta a Ca' Cima, i giovedì e venerdì nelle zone adiacenti al cantiere che verrà allestito dalla ditta Psc Group di Limena per conto di E-distribuzione, per lavori stradali di sostituzione alla linea elettrica. Nessun danno per la collettività, ma solo una gran pozzanghera causata dalla pioggia caduta copiosa nel pomeriggio di giovedì, invece in via degli Avieri, tratto stradale interessato da interventi alla rete pubblica del gas, per i quali la ditta incaricata da Italgas, durante i lavori, aveva coperto di asfalto un tombino che serve per far defluire anche l'acqua piovana. «Così - spiega il sindaco Omar Barbierato - alcuni cittadini di via degli Avieri, vedendo la grossa pozzanghera che si veniva a formare, e temendo che l'acqua potesse entrare nelle case, si sono adoperati per togliere l'asfalto che tappava il tombino e nel contempo chiamare i soccorsi. Tutto si è risolto per il meglio, grazie a cittadini, Vigili del fuoco e agenti di Polizia Locale, attivati per la messa in sicurezza della strada. Un esempio di cittadinanza attiva. A tutti loro vanno i ringraziamenti dell'amministrazione comunale». «Ora si attende l'intervento della ditta che ha eseguito i lavori che dovrà ripristinare l' avvallamento creatosi per liberare il tombino dall'asfalto» informa l'assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin.

