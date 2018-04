Sosta selvaggia in via Ruzzina: una famiglia bloccata in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ADRIADopo aver minacciato di chiamare il comando della Polizia locale per multare gli automobilisti indisciplinati che gli impedivano di uscire da casa, si sono ritrovati con la serratura manomessa.USCIO BLOCCATOÈ la disavventura capitata a una famiglia di via Ruzzina: «Sulla porta di una mia proprietà dove, dopo numerose volte in cui non riuscivo a entrare a causa di auto parcheggiate davanti in modo da non lasciare nemmeno lo spazio per entrare, ho deciso di appendere un cartello - ha spiegato la residente -. Il cartello invitava a...