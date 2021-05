Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CRISI IN COMUNEROVIGO Un consiglio comunale dai toni pacati, con l'augurio di pronta guarigione rivolto al sindaco Edoardo Gaffeo che martedì si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico già programmato, e con la maggioranza che apparentemente non mostra crepe. Addirittura, le tre variazioni di bilancio all'ordine del giorno, sono passate all'unanimità. Nulla, se non qualche frecciatina, che abbia suggerito che quello di venerdì...