SOPRAVVISSUTO

ROVIGO «È stata una toccata e fuga dall'inferno. Altroché un'influenza pesante o una grave broncopolmonite. È una malattia grave che mi richiederà mesi per tornare alla normalità». Nicola Bertazzo, 53 anni, titolare della nota macelleria in piazzetta Annonaria è stato colpito dal Coronavirus e dopo quasi due mesi racconta quanto gli è accaduto.

Com'è iniziato? «Il 13 marzo ho avuto i primi sintomi, 2-3 linee di febbre mal di gola dissenteria. Mi sono consultato con il medico e, per precauzione e curarmi meglio di quella che comunque ritenevamo un'influenza, il 14 ho deciso di chiudere per una settimana il negozio perché possiamo lavorare solo a pieno regime io e la mia collaboratrice insieme».

E poi che cosa è successo? «Durante il week-end sono stato peggio. Respiro pesante. Ho allertato il mio medico di fiducia e martedì 17 alle 16 mi hanno sottoposto al tampone, quindi sono rincasato, ma al ritorno a casa sono stato malissimo, incapace di respirare. Telefonata al 118 e via all'ospedale».

Che cosa è accaduto? «Zona ad hoc del pronto soccorso, poi subito al settimo piano in Malattie infettive e respiratore. Ma la situazione è peggiorata e il 19 sono stato trasferito nel reparto specializzato a Trecenta. Rianimazione in coma controllato. E quindi privo di conoscenza per giorni».

Sino a quando? «Il 10 aprile, ma nel frattempo ho patito un arresto cardiaco e un'embolia polmonare perché la malattia crea una forte pressione polmonare. Il tutto aggravato dal fatto che sono iperteso e ipertiroideo le due condizioni che, probabilmente, mi hanno causato il contagio».

La sua famiglia e la collaboratrice? «Fidanzata, genitori e collaboratrice non hanno avuto nemmeno un colpo di tosse. Sono stati tutti in quarantena, ma sono sempre stati benissimo».

IL RISVEGLIO

Torniamo al risveglio ... «È avvenuto il 10 aprile quando i medici hanno constatato il miglioramento. Non mi rendevo conto di nulla. Incapace di muovere anche un dito dopo tanto tempo immobile, debilitato e con 15 chili persi. Vedevo solo tubi, lampadine. Un po' alla volta mi sono destato e mosso. L'immagine che ricordo è l'infermiera al mio capezzale in quel momento che dice Te si un leon a esprimere la soddisfazione perché temevano che l'arresto cardiaco mi potesse aver causato dei danni permanenti».

Incubo finito? «Quasi. Sempre tenuto in isolamento, sono passato in Malattie infettive, poi nel reparto Covid per i malati meno gravi e sono tornato a Rovigo. Sono stato sottoposto a 8 tamponi, tutti negativi. Il mio fisico, di sportivo da 40 anni tra nuoto agonistico e ballo, la mia forza di volontà e le cure eccezionali sono stati il mix vincenti».

PERSONE FANTASTICHE

Quale rapporto ha avuto con il personale ospedaliero? «Sono persone fantastiche. Mi sono sentito seguito, coccolato, quasi amato in qualsiasi momento. Medici e infermieri hanno dimostrato un'umanità incredibile. Mai domi, sempre pronti a incoraggiare e supportare psicologicamente. Vedere giovani infermiere lavorare ininterrottamente anche 18 ore senza cedimenti è eccezionale.

Non ha mai avuto momenti di sconforto? «No, non ho mai pensato un attimo alla morte, nemmeno quando vedevo passare in corridoio le persone decedute. Il momento peggiore è stato il risveglio seguito dalla prima settimana in cui non bevi, mangi e muovi, solo flebo con il fisico debilitato».

Torniamo al decorso ospedaliero. «Il 24 aprile sono stato posto in medicina a Rovigo per cure e controlli, il 30 mi hanno dimesso per continuare le cure a domicilio e recarmi in ospedale per fisioterapia e i vari esami come Tac, Ecg, prelievi. Prendo 9-12 pastiglie al giorno, ma da qualche giorno guido l'auto, faccio passeggiate, sono tornato a fare la spesa. La normalità».

Riaprirà il negozio? «Certo, l'8 giugno. Mi servono alcune settimane per recuperare appieno le forze necessarie in un lavoro così duro. Ma per il recupero completo mi ci vorranno altri 3-4 mesi».

Ha un messaggio da lanciare? «Non sottovalutare la malattia che può colpire chiunque e ovunque, soprattutto chi come me ha qualche altro problema. Ai primi sintomi bisogna interessare il medico per non mettere a repentaglio la vita propria e chi ci sta vicino».

Come vede la situazione? «Bisogna aumentare il senso civico, rispettare tutte le regole di distanze e d'igiene. Ho ancora gli incubi la notte, mi risveglio con la sensazione di avere ancora tubi e macchinari attaccati al mio corpo. Non bisogna scherzare».

Paolo Ponzetti

