Sono stati fatti oltre 56mila vaccini

I dati definitivi arriveranno al termine della campagna 2019-2020, ma già ora, per il numero ridotto di giacenze e il basso tasso di incidenza dell'influenza, senza nessun caso grave, la sensazione del direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella è che l'andamento positivo vada spiegato con le maggiori adesioni alla vaccinazione. Le ridotte giacenze di dosi vaccinali, per esempio, sono un dato emblematico: «I vaccini sono andati bruciati, come si dice, diversamente dagli anni passati quando le giacenze erano state sempre superiori», conferma Compostella. Rispetto alle 57.300 dosi acquistate, ora ne restano 900: serviranno come seconde dosi per i bambini e per gli adulti ritardatari. Con il picco influenzale previsto in febbraio e con il vaccino che ha bisogno di due settimane per diventare efficace ai fini della prevenzione, si fa ancora tempo, quindi, a vaccinarsi. Nella precedente campagna contro l'influenza erano state eseguite 52mila vaccinazioni e la copertura vaccinale nella popolazione sopra i 65 anni aveva raggiunto il 62%. Nella campagna antinfluenzale in corso sono state distribuite ai medici di medicina generale 52mila dosi; nelle case di riposo e nelle strutture protette 2.600; con l'unità di medicina preventiva 400; altre 360 dosi in strutture esterne, 150 nella casa circondariale, 30 al Serd e altrettante dosi in Questura; 150 in case di cura e mille negli ambulatori di vaccinazioni pediatriche.

