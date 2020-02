La preoccupazione causata dal nuovo coronavirus individuato in Cina ha portato a una quarantena familiare anche per due bimbi cinesi da poco arrivati in Italia, facendo slittare di qualche giorno il loro ingresso nella scuola di Castelguglielmo. La vicenda ha avuto inizio quando un gruppo di genitori di alunni dello stesso istituto hanno sollevato forti timori, in alcuni casi arrivando addirittura a pensare di tenere i figli a casa da scuola, per l'arrivo in classe dei due nuovi studenti dalla Cina.

All'origine delle preoccupazioni chiacchiere di paese totalmente infondate, secondo cui sarebbero arrivati per sfuggire a un possibile contagio. L'arrivo dei bambini, che peraltro non provengono dalla zona di Wuhan, era stato invece già annunciato alle istituzioni scolastiche nello scorso ottobre. Non è bastato a riportare serenità il fatto che nei dieci giorni trascorsi dal loro arrivo in Italia i due fratelli non avessero mostrato alcun sintomo del nuovo ceppo di coronavirus di cui si parla. Così il sindaco di Canda Alessandro Berta e l'Ulss 5 si sono interessati alla questione e quest'ultima ha suggerito una strategia, d'accordo coi genitori dei piccoli che hanno compreso la situazione. I due bimbi sono rimasti a casa per qualche giorno più del previsto, in una sorta di quarantena in famiglia. Col nulla osta dell'Azienda sanitaria i nuovi alunni giovedì hanno potuto entrare in classe, accolti dagli insegnanti e dai compagni con piccoli regali di benvenuto.

