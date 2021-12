Sono ripresi a Crespino, seppur con tutte le difficoltà legate al momento, attività e incontri culturali promossi dal Circolo Auser I Maganzesi. Nel programma dell'Università popolare, un primo intervento è stato affidato a Diego Crivellari il quale, in occasione del 70° anniversario della grande alluvione che ha travolto il Polesine, ha portato presso la sede del circolo il suo libro Scrittori e mito nel Delta del Po Un dizionario letterario e sentimentale. La prossima iniziativa vede ora la presentazione nel teatro parrocchiale del libro di Guido Ronconi La Crespino che non conosci e una rappresentazione teatrale della compagnia Proposta teatro collettivo di Arquà Polesine. Sabato prossimo, alle 18, Guido Ronconi, crespinese classe 1948, presenta alla comunità il suo La Crespino che non conosci, sottotitolo The dark side of Crespino, un libro fresco di stampa frutto di una minuziosa ricerca svolta con enorme passione nell'archivio storico del municipio. Tra le pagine del libro l'autore riporta alla luce squarci inediti di vita quotidiana del passato, problemi politici e sociali, iniziative artistiche e religiose, offrendo un quadro completo degli eventi che hanno toccato il paese in vari periodi della sua storia. Intervengono, con la moderazione di Luigi Ziviani, lo scrittore e storico Gianni Sparapan e lo psicologo Achille Ferrari.

Nella stessa serata, alle 21, il sipario del teatro parrocchiale si riapre per ospitare la commedia Il tutore in balanza, ovvero la pupilla ritrovata di Carlo Goldoni. Sul palco gli attori della compagnia teatrale Proposta teatro collettivo di Arquà. L'ingresso in teatro è condizionato dall'esibizione del green pass valido e dal rispetto delle norme anticovid vigenti, mentre nel prossimo mese di gennaio si riunirà il comitato Auser per stilare il programma delle prossime lezioni.

Moreno Tenani

