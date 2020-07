AGRICOLTURA

ROVIGO Nelle campagne polesane lavorano almeno 1.300 irregolari e «il decreto 103 consente di regolarizzarli, con importanti vantaggi per le imprese: non si possono ancora lasciare queste persone senza diritti e senza dignità». A dirlo, Mauro Baldi, segretario generale Flai Cgil Rovigo, la federazione che si occupa proprio dei lavoratori dell'agricoltura. Una realtà tristemente nota, quella dei braccianti irregolari, soprattutto nella stagione delle raccolte estive, testimoniata anche dai risultati dei frequenti controlli, l'ultimo dei quali, a maggio, ha portato alla luce, in un'azienda a Porto Tolle, ben 16 lavoratori in nero, fra i quali anche un clandestino, dei 32 complessivi che in quel momento erano piegati sotto il sole a raccogliere fragole.

IL FENOMENO

Baldi, insieme al segretario generale della Flai Cgil Veneto Andrea Gambillara, sottolinea come «con l'articolo 103 del Decreto legge 34/2020, il Governo ha varato un dispositivo normativo di emersione dal lavoro irregolare in alcuni comparti essenziali, in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Si tratta essenzialmente dei settori agro-alimentare e dell'assistenza alla persona. Il Veneto ha bisogno di questo strumento, non solo per la condizione di colf e badanti, ma per molte realtà del lavoro, a partire dall'agricoltura. Istituti ed enti quali Istat, Inps, Inea, Veneto Lavoro e altri definiscono, tra gli altri parametri, la quantità e la composizione dell'occupazione veneta in questo settore, dimostrando come l'irregolarità contrattuale nell'agricoltura veneta si attesti da un minimo del 16% a valori maggiori inseguendo la media nazionale, purtroppo ancora più alta. Stiamo perciò parlando di una platea di circa 10mila lavoratori irregolari per la sola agricoltura veneta; presenza di irregolarità confermata anche dai rapporti annuali sull'attività di vigilanza elaborati dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro. Un'agricoltura responsabile che guarda al futuro non può considerare positiva e perpetuabile questa condizione».

LE REGOLARIZZAZIONI

La Flai sottolinea come «la presentazione delle istanze è attiva dall'1 giugno e, ad oggi, ancora manca il decreto attuativo necessario a completare le tre possibilità previste per l'emersione e la regolarizzazione. È importante che il decreto attuativo sia approvato al più presto: sia le organizzazioni sindacali che datoriali devono fare pressione affinché ciò avvenga».

IMMIGRATI

Per i richiedenti asilo, spiega Baldi, «il decreto offre la concreta possibilità di superare l'incertezza con la semplice presentazione dell'istanza di regolarizzazione, a maggior ragione se hanno già un rapporto di lavoro sussistente, senza dover attendere le evoluzioni della richiesta di riconoscimento internazionale e senza altri costi oltre il contributo forfettario di 500 euro. Poco pubblicizzata è anche la convenienza per i datori di lavoro che regolarizzano lavoratori anche privi di documenti di soggiorno: i costi contributivi e fiscali scattano solo dall'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro».

Francesco Campi

