Sono circa quattromila le persone con il conto corrente ridotto a zero

Le crisi bancarie hanno toccato il portafoglio di circa 4mila famiglie in Polesine. Lo rivelano i calcoli delle associazioni che stanno aiutando le famiglie a recuperare, almeno in parte, i fondi perduti nelle crisi di Banca popolare di Vicenza, Veneto Banca e Carife. Complessivamente sono stati bruciati i risparmi di centinaia di migliaia di famiglie, per oltre due terzi anziani di oltre 65 anni. Dall'inizio della bufera le associazioni Anla, Codacons e Adusbef assistono i consumatori. Oltre alle richieste di indennizzo e agli appelli a fare...