SANITÀ

ROVIGO Abbandonato per 26 ore su un letto al Pronto soccorso di Rovigo, senza mangiare. L'anziano di 89 anni è riuscito, a fatica, a comporre il numero di telefono della nipote e a lamentarsi. Poi è stato dimesso, ma i parenti ora chiedono chiarezza all'Ulss 5.

L'episodio sollevato dai parenti è destinato a fare rumore. La nipote, L.A. le iniziali (omettiamo il nome a tutela dell'anziano), denuncia quanto accaduto: «Mio zio è ospite alla Casa serena di Rovigo. Mercoledì, verso le 13.30, non riusciva più a mangiare. Ha molte patologie ed è stato operato di un tumore in bocca. Sentito il medico della struttura per anziani, verso le 17 è stato deciso di trasportarlo al Pronto soccorso, è stato prelevato dall'ambulanza e portato qui a Rovigo».

ORE DI ANSIA

Secondo la donna, da quel momento è iniziato per l'89enne un autentico calvario. «Alle 19 di mercoledì ho effettuato la prima telefonata, ma c'erano gli accertamenti da finire. Dal Pronto soccorso mi hanno detto che mi avrebbero ricontattata, ma non ho avuto più alcun riscontro». Il tempo scorre e i familiari iniziano a preoccuparsi: «Giovedì mattina alle 8 ho chiamato nuovamente, ma non ho ricevuto alcuna notizia. Ha riprovato mio cugino alle 11: niente da fare, era impossibile avere informazioni. Non sapevamo nemmeno con che codice lo zio fosse entrato al Pronto soccorso, sapevamo solamente che gli era stata fatta una gastroscopia, ma stavamo attendendo gli accertamenti e così abbiamo contattato il medico di Casa serena».

La nipote è rimasta scioccata: «Non sapevamo se lo zio fosse stato ricoverato, se fosse ancora vivo o morto». E sottolinea un particolare: «È riuscito a chiamarmi nelle prime ore di giovedì pomeriggio, con un filo di voce mi ha detto che era ancora lì, fermo sul letto, e che non gli avevano dato nulla da mangiare».

DIMESSO

Fortunatamente la situazione è migliorata e il paziente, dopo altre ore di attesa, è stato dimesso. «Dopo gli ultimi accertamenti, verso le 19 è risalito sull'ambulanza ed è stato riportato nella struttura per anziani sempre a Rovigo», precisa la nipote. L'anziano è rientrato a Casa Serena e ha finalmente potuto cenare. I familiari, adesso, puntano il dito contro l'Ulss 5: «Stiamo parlando di un uomo che ha quasi 90 anni, con tantissimi problemi, che ha la salute cagionevole ed è reduce da una delicata operazione in gola. Non si lascia un anziano da solo su un letto per tutto quel periodo. Speriamo che l'azienda sanitaria possa chiarire questa vicenda. Sappiamo che è faticoso lavorare durante l'emergenza Coronavirus, che medici e infermieri sono molto impegnati in questo periodo, ma non è questo il modo di comportarsi. Fuori i parenti aspettano notizie, ci siamo sentiti abbandonati. Io e mio cugino eravamo in ansia», sottolinea la rodigina.

LO SFOGO

La nipote, attraverso un lungo post, si è sfogata anche sui social network e ha incassato la solidarietà degli amici, rimasti increduli per lo spiacevole episodio. Qualcuno, giovedì pomeriggio, le aveva suggerito di recarsi direttamente al Pronto soccorso, per verificare di persona la situazione, ma la nipote precisa che «non sono andata al Pronto soccorso perché mi hanno riferito che se non ci sono necessità particolari, non si può entrare».

Solo la telefonata dell'anziano ha ridotto i timori: «Ringrazio che ha avuto la forza di accendere il telefono e avvisarmi, almeno mi sono tranquillizzata un po'».

L'uomo non ha figli o altri parenti in Polesine, solo un'anziana sorella che vive in provincia di Rovigo.

Alessandro Garbo

