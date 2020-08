I MECCANISMI ELETTORALI

ROVIGO Sarà una delle tornate elettorali col maggior distacco nei sondaggi fra i candidati presidente e le minori certezze sulla distribuzione dei seggi in Consiglio regionale. Perché la legge elettorale funziona come un flipper. Lo sa bene Isi Coppola, che nel 2015, da assessore uscente, rimase esclusa nonostante, con 2.697 preferenze, fosse stata la candidata consigliere più votata dopo Graziano Azzalin del Pd con 3.192, perché non scattò il seggio per Forza Italia. Ma lo sa meglio Stefano Falconi, il più votato della Lega, che aveva perfino festeggiato l'elezione, salvo poi vedere giorni dopo l'atto di proclamazione stralciato e la nuova distribuzione dei seggi, col gioco dei resti a livello regionale, favorire la pentastellata Patrizia Bartelle.

I NUMERI

In questa tornata, in Polesine, 17 liste a sostegno dei 9 candidati presidente, con 74 aspiranti ai 2 posti a Palazzo Ferro Fini. Se Zaia, forte dell'appoggio di 5 liste, non sembra avere troppi timori, è fra i candidati che lo sostengono che la competizione è serratissima, anche perché Salvini sembra guardare con preoccupazione alle ripercussioni interne di un risultato analogo a quello del 2015, con la Lega battuta dalla Lista Zaia, 17,8% a 23,1%, anche se non in Polesine, dove finì 18,4% a 14,5%. L'assessore uscente, Cristiano Corazzari, allora il più votato della Lista Zaia, ma rimasto fuori, salvo poi venire nominato in Giunta, è nella lista Lega-Salvini Premier, insieme al commissario di Rovigo Riccardo Ruggero, al referente del Delta Pako Massaro e agli assessori di Villadose e Ficarolo Lisa Schibuola e Laura Cestari. Le altre due liste di area sono Zaia Presidente e Veneta Autonomia. A completare la coalizione, Forza Italia e Fratelli d'Italia che punta all'exploit con la cinquina formata da Valeria Mantovan e Daniele Ceccarello, già in corsa anche 5 anni fa, e dal presidente di Ecoambiente ed ex presidente della Provincia Marco Trombini, l'ex azzurra Cristina Folchini e Giulio Barbieri.

IL CENTROSINISTRA

Anche il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni è sostenuto da 5 liste. Il Pd, nel 2015 primo partito in Polesine col 23,5%, schiera il consigliere uscente Graziano Azzalin, Diego Crivellari, in Parlamento dal 2013 al 2018, Marialaura Tessarin, con la sfida nella sfida a Porto Viro visto che fa parte come Valeria Mantovan della Giunta Veronese, l'adriese Gessica Ferrari e il fiessese Lorenzo Murciano. La lista del presidente, Il Veneto che Vogliamo, è composta da Enrica Muraro, dal consigliere adriese Enrico Bonato, Arianna Pozzato, dal sindaco di San Bellino Aldo D'Achille e Sara Quaglia; nella lista ambientalista, Europa Verde, capeggiata dalla consigliera uscente di Vicenza Cristina Guarda, Francesco Gennaro, Roberta Bononi e Fausto Tosato, sotto le insegne di + Europa Volt ci sono Maria Moira Trombetta, Davide Zurlo, Luisa Maria Nastase, Giorgio Pasetto ed Anna Lisa Nalin. Nella coalizione, anche la lista venetista Sanca Veneta. Dell'area di centrosinistra, ma in competizione con Lorenzoni, anche le due ex Pd, Daniela Sbrollini, candidata renziana di Italia viva, con innesti socialisti e repubblicani, che ha in Adino Rossi, Giulia Battista, Mirco Avanzo, Arianna Corroppoli e Gianmario Scaramuzza i suoi alfieri polesani, e Simonetta Rubinato, che cavalca l'autonomismo con la lista omonima, schierando l'ex presidente della provincia Tiziana Virgili insieme a Corrado Poli e Beatrice Stevanin. Sul fronte autonomista anche il Partito dei Veneti. Solo due nomi nella lista depositata dal Movimento 5 Stelle: Elena Suman e Federico Rizzi, a sostegno del candidato Enrico Cappelletti, a conferma del momento di difficoltà a livello locale dei pentastellati che nel 2015 avevano espresso un consigliere, la Bartelle, che ora è in corsa come candidata presidente con la lista Veneto ecologia e solidarietà, che in Polesine vede in campo Moreno Ferrari, Roberto Gibin, Viola Chiereghin ed Enrico Naccari. A sinistra, sotto le parole d'ordine Solidarietà Ambiente Lavoro, il segretario regionale del Prc Paolo Bevnegnù vede correre in Polesine Adriano Romanelli, Valentina Tienghi, Diego Foresti, Maria Teresa Bovolenta ed Anna Pamela Margaret Caveduri.

Francesco Campi

