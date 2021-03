ULSS 5

ROVIGO Un numero inatteso, viste le nubi cupe che sembravano addensarsi. Vari segnali, infatti, lasciavano presagire una nuova bufera. Invece il dato delle nuove positività contenuto nel bollettino di ieri riporta a situazioni di tranquillità. Solo 15, infatti, i nuovi contagi riscontrati, ben lontani dai 101 del bollettino di domenica. Tuttavia le nuove guarigioni sono state ancora inferiori, appena 5, così che il totale delle persone attualmente positive in Polesine continua a crescere ancora, raggiungendo quota 952 e avvicinandosi ulteriormente verso le quattro cifre. E questo numero porta con sé anche la risalita del numero delle persone in isolamento domiciliare, cresciute a 1.510.

TREND NEGATIVO

Al di là delle positività di giornata, il numero più probante resta quello dell'incidenza, il cui valore, calcolato negli ultimi sette giorni, si conferma in crescita, dal 3,6% al 3,74%. A testimonianza di come, inesorabilmente, la marea stia salendo. Ed è stato proprio l'ormai ex direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, da ieri ufficialmente in pensione, con le redini della sanità polesana ora nelle mani di Patrizia Simionato, a sottolineare che «la tregua sembra essere finita e la curva del contagio comincia a risalire significativamente: probabilmente questa ripresa dipende, in parte, dalla ormai comprovata circolazione della variante inglese anche nella nostra provincia».

Il dato alla scorsa settimana, sulla trentina circa di campioni che erano stati inviati al laboratori dell'Istituto sperimentale delle Venezie, un terzo circa, tutti prelevati in pazienti che non avevano punti di contatto fra loro, sono risultati afferenti proprio alla variante inglese. La circolazione di questo ceppo sembrerebbe trovare riscontri anche nel crescente numero di casi scolastici. Ieri, infatti, sono emerse le positività di un alunno della scuola elementare di Donzella e di ben tre, in tre diverse classi, dell'istituto Levi di Badia Polesine.

TRE GIORNI SENZA LUTTI

Il dato sicuramente più confortante è quello che vede, per il terzo giorno consecutivo, lo zero nella casella dei decessi Covid. Un simile tris non si vedeva purtroppo da mesi e questo è indubbiamente l'aspetto più rassicurante della situazione attuale. Sul fronte ospedaliero, invece, la situazione sembra a sua volta mostrare un leggero peggioramento, perché i ricoverati sono tornati a crescere, dai 50 di domenica ai 52 di ieri, con un pari aumento dei degenti in area critica. Sono risaliti a quattro i pazienti nella Terapia intensiva del San Luca, mentre un paziente è stato trasferito nella Rianimazione dell'ospedale di Rovigo, a fronte dei 47 pazienti di area non critica, 42 in Area medica e semintensiva a Trecenta e cinque in Malattie infettive a Rovigo. Buone notizie arrivano, ancora una volta, dal fronte delle case di riposo, che fino a metà gennaio sembravano essere l'anello più debole di tutto il sistema. Non solo, infatti, per l'ennesimo giorno di fila, come succede ormai da un mese, non si sono registrati nuovi contagi all'interno delle strutture, ma una delle guarigioni accertate è proprio relativa a uno dei cinque ospiti la cui positività permaneva, così che anche l'Iras di Rovigo, la realtà più grande del Polesine, è ora tornato senza più casi. I quattro ospiti ancora positivi sono uno a La Residence di Ficarolo, uno alla casa di riposo Sant'Antonio di Trecenta e due all'Opera pia Bottoni di Papozze. Il fatto che la situazione sia nettamente cambiata non può che essere messo in relazione con la campagna vaccinale, che ha prioritariamente interessato proprio le Rsa e i cui effetti sembrano vedersi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ieri è stato il primo giorno per i tre centri vaccinali di Lendinara, Castelmassa e Porto Viro. Ben 432 gli ottantenni che erano stati convocati, 144 in ciascuno dei tre centri. Solo oggi, tuttavia, sarà diffuso il dato aggiornato sulla percentuale di adesione. Il numero di ultraottantenni vaccinati, a domenica sera, era arrivato a 2.280.

Francesco Campi

