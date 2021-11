Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀVILLAMARZANA Un gesto, di quelli d'altri tempi. La titolare di un bar ristorante pizzeria, ha deciso di regalare il pane e la pinza non consumati, a tutte le persone che prima di cena di recheranno nel suo negozio. Si tratta del bar ristorante pizzeria da Anna, aperto di recente a Villamarzana in via Roma 14, dove un tempo sorgeva il mitico pub Donald Duck del mastro birraio costense, Gigi Stecca. Nel cartello affisso fuori dal...