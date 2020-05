SOLIDARIETÀ

ROVIGO Una somma di tremila euro è stata donata da quattro associazioni di Rovigo, Fratta, Lendinara e Trecenta all'Ulss 5 Polesana, come segno tangibile di vicinanza all'azienda socio sanitaria, in questo momento di grande emergenza, causata dal Covid-19. Il primo a inviare un bonifico di 1.500 euro è stato il Cai di Rovigo, presieduto da Emanuele Saggiorato. «Assieme ai Cai di Lendinara e Trecenta, abbiamo voluto spedire questa somma alla nostra Ulss di riferimento, seguendo le linee guida di riferimento del Cai veneto e nazionale - spiega Saggiorato - in particolar modo, vorrei sottolineare che il Cai nazionale ha messo a disposizione un'importante cifra, utile per l'acquisto di 50 auto, da destinare all'assistenza domiciliare».

Le altre tre associazioni hanno versato 500 euro ciascuna. Si tratta del gruppo culturale e di ricerca Il Manegium, presieduto dall'avvocato Valeria Gotti, con sede a Fratta (paese colpito in maniera particolare, visti i tanti casi di persone contagiate alla casa di riposo della Sacra Famiglia), associazione attiva anche a Pincara, Canda, San Bellino, Castelguglielmo, Villamarzana e Villanova del Ghebbo. Quindi l'associazione micologica Bresadola, con sede a Grignano, presieduta da Alessio Nalin, e gli Amici del Tartufo polesano, con sede a Sant'Apollinare, guidata da Enrico Vicentini. «Abbiamo voluto donare anche noi la somma totale di 1.500 euro, così come fatto in precedenza dagli amici del Cai di Rovigo, per sostenere la nostra Ulss 5 - sottolinea Giorgio Pavan, vice presidente del Manegium, facente parte anche delle altre associazioni - per questo, prima di spedire i tre bonifici, ho preso accordi con il direttore sanitario, Edgardo Contato, che è anche uno dei nostri cuochi degli Amici del tartufo».

M.Sca.

