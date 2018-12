CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀROVIGO Una donazione di cinque mila euro da parte di Asm Set per l'installazione di una caldaia per gli alloggi parcheggio.Grazie a questo contributo erogato dall'azienda polesana di distribuzione di luce e gas, è stato possibile provvedere all'installazione di un sistema di riscaldamento nell'appartamento di una famiglia che non poteva permettersi questo intervento. Con il denaro avanzato si andrà a sistemare anche un altro ulteriore alloggio.«Visto il periodo di difficoltà e considerato l'inverno già molto rigido ha detto...