ROVIGO Oltre 200 famiglie rodigine hanno potuto beneficiare del Pranzo di Natale, offerto dalla comunita' Sant'Egidio. «In occasione dell'iniziativa Natale per tutti, abbiamo raggiunto 220 persone - racconta la referente Moira Ceci -. In pratica siamo stati in grado di servire tutta la città, avendo utilizzato le due postazioni principali nelle parrocchie dei quartieri della Commenda (Madonna Pellegrina) e San Bortolo (San Bartolomeo), più il quartiere di San Pio X, la zona del Duomo e un'altra parte della Commenda. La crisi economica scoppiata dopo l'arrivo della pandemia mondiale, ha finito con il colpire praticamente tutte le fasce di età. E così abbiamo servito bambini, adulti, anziani e i senza tetto. Così come lo scorso anno, non è stato possibile pranzare in presenza, ma abbiamo dovuto preparare, grazie al prezioso apporto della Serenissima, dei pasti, che sono stati consegnati in appositi contenitori, dai nostri volontari».

I VOLONTARI

Circa 60 le persone che hanno lavorato alacremente ai preparativi, una cinquantina quelli presenti sul posto il giorno di Natale, con il prezioso aiuto del gruppo scout. Una decina, sui quindici presenti a Rovigo, i senza dimora, che hanno potuto beneficiare del pranzo direttamente sul posto, ma in totale sicurezza e con il distanziamento sociale. «Rispetto allo scorso anno, sono aumentate le richieste da parte di persone alle prese con difficoltà economiche - prosegue Moira Ceci -. Un grazie a chi ci ha aiutato: Avis che ha preparato i pasti, Bandiera Gialla che ha fornito la frutta, gli scout, chi ha preparato i pacchi personalizzati, che sono stati ritirati soprattutto dai bambini, figli di genitori italiani e anche stranieri». Il ritrovo è stato subito dopo l'ultima messa mattutina, nel teatro del santuario Madonna Pellegrina e sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo, dove era presente anche Babbo Natale, rappresentato dal volontario Vincenzo Stella.

LE ASSOCIAZIONI

Tantissime le associazioni che hanno fatto rete. La Comunità di Sant'Egidio di Rovigo ringrazia «la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo e l'Unità Pastorale Commenda per l'ospitalità e quanti con la loro generosità hanno contribuito alla realizzazione del pranzo di Natale 2021. Si ringraziano Duomo di Rovigo, Chiesa Evangelica Battista di Rovigo, Avis di Rovigo, Associazione Tanto par ridare, Bandiera Gialla, Blu Soccorso di Rovigo, Centro d'Ascolto Caritas di San Bortolo, Fnaarc Confcommercio Provinciale di Rovigo, Rotary Club Rovigo, San Vincenzo San Pio, gruppo Scout Rovigo, Porto Alegre, Borsari Pasticceria, Chinaglia Paper-bags, Eliocopy, Mulino Padano di Salara, Serenissima Ristorazione e tutti i cittadini che hanno dimostrato la loro sensibilità contribuendo con donazioni e doni».

Anche quest'anno la Finaarc Confcommercio provinciale, la principale associazione di categoria degli agenti di commercio, è stata a fianco della comunità Sant'Egidio. «I colleghi hanno risposto con entusiasmo al mio invito, di essere vicini a chi ha più bisogno - precisa Francesco Tardivello, presidente provinciale di Finaarc Confcommercio Non avevo dubbi in merito, visto che anche lo scorso anno i riscontri furono più che soddisfacenti, malgrado la categoria stesse vivendo un periodo veramente difficile. In questi mesi la situazione professionale di noi agenti di commercio si sta riposizionando sui livelli di pre pandemia, per cui è risultato naturale destinare un pensiero a chi ha più bisogno». I contributi degli agenti di commercio sono stati indirizzati alle iniziative che Sant'Egidio ha pianificato per il giorno di Natale. Le donazioni in denaro e i prodotti alimentari, non raccolti dall'associazione degli agenti di commercio, sono stati consegnati ieri mattina a Marco Oggianu, uno dei responsabili rodigini della comunità.

