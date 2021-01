SOLIDARIETÀ

ROVIGO L'iniziativa benefica Quaderno sospeso fa centro e viene prorogata fino alla fine delle feste. Nonostante un anno così difficile, in meno di 20 giorni sono stati raccolti ben 700 quaderni da regalare ai bambini di famiglie in difficoltà economiche. Così l'iniziativa che doveva terminare alla vigilia di Natale, è stata prorogata fino all'Epifania per offrire ancora più possibilità di donare.

La cartolibreria Eliocopy C'Arte ha dedicato il mese di dicembre alla raccolta dei contributi dei cittadini. «Il successo è stato immediato, c'è chi è venuto a portare i 70 centesimi per il quaderno, ma anche chi ha lasciato 5-10 euro o cifre maggiori. Molti genitori sono arrivati anche con i figli per sensibilizzarli e renderli partecipi di una buona azione di Natale - racconta Giancarlo Guarnieri, titolare della cartolibreria - in poco tempo abbiamo raccolto così il necessario per donare oltre 700 quaderni: abbiamo riempito diversi scatoloni in negozio».

L'iniziativa è stata fatta in collaborazione con l'associazione Porta amica della San Vincenzo, che tutto l'anno si occupa di assistere famiglie di Rovigo in difficoltà anche sul fronte degli alimenti e degli indumenti. Sono proprio i volontari di Porta amica che si occuperanno di distribuire il materiale a chi ne ha bisogno. Il successo è stato tale che nonostante fosse prevista la durata fino alla Vigilia di Natale, come detto, è stato deciso di posticiparla fino al 6 gennaio, per dare la possibilità a tutti di dare il proprio contributo, soprattutto perché lo spirito di queste festività sia quello di essere vicini non fisicamente, ma con il pensiero. È possibile quindi contribuire ancora con l'iniziativa andando alla cartolibreria Eliocopy C'Arte su corso del Popolo a Rovigo e lasciare il proprio contributo simbolico di 70 centesimi per un quaderno a chi ne ha bisogno.

