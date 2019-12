SOLIDARIETÀ

ROVIGO Insieme al recupero delle eccedenze alimentari, attraverso il ricavato netto da spettacoli e iniziative di solidarietà organizzati negli ultimi anni, Bandiera gialla ha già distribuito oltre 28mila euro in Polesine. E con l'assemblea dei soci in programma il prossimo 11 gennaio, alle 18.30 nella canonica della parrocchia di Santa Maria delle Rose, si prepara a distribuire l'avanzo di cassa annuale. Bandiera gialla è guidata dal presidente Alessandro Frigato e da un consiglio direttivo di sette persone. Conta 845 soci: 36 sono operativi nella raccolta delle eccedenze alimentari, che ai 4.264 quintali di frutta e verdura recuperati fino allo scorso 19 dicembre, soprattutto grazie al progetto Orti di Lusia con il mercato ortofrutticolo di Lusia, ha sommato dal settembre 2017 il recupero di ben 220mila pezzi di pane. A tutto questo si aggiungono le donazioni da aziende locali del settore dolciario, dei surgelati, dell'ortofrutta e periodicamente, da un supermercato rodigino. Tra le iniziative fatte nel 2019, l'associazione ha sostenuto con oltre 3.500 euro la raccolta fondi della Lilt provinciale per donare all'Oncologia dell'ospedale di Rovigo un'apparecchiatura Paxman scalp cooler, efficace nel prevenire la caduta dei capelli ai pazienti in chemioterapia per un tumore al seno o alla prostata. Quest'anno ha sostenuto anche la Pediatria dell'ospedale rodigino con 2.600 euro destinati all'acquisto di materiale medico, e ha portato a quasi 53mila euro la somma destinata negli anni, complessivamente, a interventi in Africa: 45.375 euro in Etiopia e Benin, 2.500 euro in Sudan e 5.000 in Togo, per progetti di assistenza sanitaria, realizzare pozzi per l'approvvigionamento d'acqua e sostenere l'istruzione e la formazione. In questi giorni l'associazione ha avviato la campagna per i tesseramenti 2020 (telefono 347/1183904): punta a raggiungere l'obiettivo dei mille soci perché come ogni anno le quote associative (costo 10 euro) diventano, al netto delle spese, ulteriori contributi da donare nel territorio a sostegno del volontariato e degli enti che aiutano le famiglie in stato di bisogno.

Nicola Astolfi

