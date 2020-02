SOLIDARIETÀ

ROVIGO Dieci come le edizioni di Rovigo for Africa, festeggiate al teatro don Bosco nel 2020, che è anche l'anno dei trenta di attività dei Tanto par ridare e dei 40 anni dall'uscita del film The Blues brothers. Tante congiunzioni, dietro una sola: quella tra spettacolo e solidarietà, che ha permesso alla onlus Bandiera gialla di raggiungere con i 3.176 euro incassati dalla serata la cifra di 56.911 euro destinati a progetti di assistenza sanitaria, alla formazione e a realizzare pozzi per l'acqua in Africa.

Il nuovo spettacolo al Don Bosco ha messo insieme Luca Lazzarini, Massimo Brancalion e Beppe Canto dei Tanto par ridare, la musica dei Nomadi suonata dagli Aironi neri e l'eccezionale tributo ai Blues brothers portato in scena dalla Big solidal band. Alla musica dei Nomadi, che il 22 febbraio tornerà a Rovigo al teatro San Bortolo con la prima parte dello spettacolo degli Aironi neri In viaggio attraverso la storia della musica. Nomadi: le origini, si sono sommati gli sketch dei Tanto par ridare, e ha preso forma uno spettacolo travolgente: la Big solidal band, infatti, ha suonato alla grande, grazie a musicisti tuffati con testa, cuore, mani e piedi nel blues, soul e rhythm & blues. «Ogni anno sono orgogliosa di mostrare agli amici di Bolzano e Merano la generosità della mia città», aveva detto in apertura la dottoressa Sandra Sparesato, una dei medici volontari in Africa con il gruppo missionario di Merano Un pozzo per la vita, con il quale collabora Bandiera gialla.

MEDICI VOLONTARI

Il gruppo è guidato da Roberto Vivarelli ed è impegnato «in vari Paesi come Benin, Togo e Burkina Faso - ha spiegato il presidente Vivarelli - con lo scavo di pozzi per l'acqua potabile e per costruire scuole, centri di formazione professionale e centri medico-sanitari». «Senza questi elementi non può esserci sviluppo», ha concluso Vivarelli con a fianco la dottoressa Anna Thurner, rodigina d'adozione e impegnata come la Sparesato nel volontariato sanitario. I volontari, tra le tante storie africane che hanno vissuto, hanno raccontato quella di Clementine Zoma, promotrice dell'associazione che a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, gestisce il dispensario medico e centro di promozione sociale Paligwend. È una struttura dove lavorano «uomini pazzi di amore per gli altri, che vivono il presente in modo pieno perché sanno che solo il presente vissuto porta a un futuro di pace, giustizia e fratellanza».

BANDIERA GIALLA

E con lo stesso spirito operano i volontari di Bandiera Gialla, che attraverso Rovigo for Rovigo ha donato anche 34.600 euro a famiglie polesane in difficoltà. Inoltre, con la raccolta di eccedenze alimentari - solo venerdì scorso sono stati distribuiti 78 quintali di frutta e verdura altrimenti destinati al macero - la onlus rodigina è in rete con 66 associazioni del territorio, per dare un aiuto concreto a 500 famiglie che vivono in situazione di disagio. Nel 2019 Bandiera gialla ha contribuito anche all'acquisto di un Paxman scalp cooler del valore di 46mila euro, per il progetto No alopecia che ha portato la Lilt provinciale a donare all'ospedale di Rovigo un mezzo efficace nel prevenire la caduta dei capelli ai pazienti in terapia per un tumore al seno o alla prostata: «La Paxman è già installata: presto inizierà la formazione del personale e diventerà operativa», ha annunciato Davide Sergio Rossi, la tigre nel motore di Bandiera gialla. L'associazione contava 835 soci allo scorso 31 dicembre. Le quote annuali di iscrizione diventano donazioni e l'obiettivo è arrivare nel 2020 a mille soci.

Nicola Astolfi

