SOLIDARIETÀ

ROVIGO Bandiera gialla ha superato quota 1.500 tesseramenti, obiettivo prefissato a inizio anno. Dal 2016 a oggi il balzo è stato considerevole, da 160 a 1.571 soci. La tessera numero 1.500 è stata consegnata al capitano della Rugby Rovigo Matteo Ferro. Gli introiti di cassa, solo per le quote di iscrizione, sono pari a 15.710 euro. Intanto sta funzionando a pieno regime l'Emporio alimentare solidale indiretto, nel nuovo capannone di via delle Industrie 41/b.

«Oltre alla regolare azione settimanale di consegna di frutta e verdura alle oltre 80 associazioni di volontariato a noi collegate, è proseguita la consegna di spese alimentari solidali alle famiglie in difficoltà della nostra città e provincia tutta - spiega il presidente Davide Sergio Rossi - negli ultimi 15 giorni sono state confezionate e consegnate alle associazioni e alle famiglie loro collegate, 525 spese alimentari solidali, per un cifra quantificabile in circa diecimila euro. In questi tempi, dove non potendo organizzare eventi musicali e manifestazioni benefiche, dobbiamo pensare che non potremo continuare a lungo la nostra azione di sostegno diretto alle oltre 600 famiglie che stiamo seguendo. Stiamo anche cercando di collaborare per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli over 80. Resta un problema aperto quello del recapito delle lettere di convocazione. Tante, troppe lettere non hanno raggiunto anziani e famiglie collegate, per cui il problema è ancora aperto e da risolvere con la massima sollecitudine».

CASA PER CASA

Bandiera gialla, di comune accordo con altre associazioni della città (Blu Soccorso, Auser, Casa di Abraham, Uisp), giovedì scorso ha consegnato le prime 150 lettere agli anziani e alle famiglie collegate. Oggi riprenderà la consegna diretta a domicilio di altre diverse centinaia di lettere agli over 80 della città, comprese le undici frazioni.

«Una task force di 25 volontari di Bandiera gialla e delle suddette associazioni, provvederanno a raggiungere in sicurezza civica e sanitaria, i tanti anziani del nostro territorio, per comunicare loro in via diretta tempi e modalità per l'effettuazione dei vaccini».

Marco Scarazzatti

