SOLIDARIETÀ

ROVIGO (A. Gar.) È il momento più atteso dell'anno per tutti i bambini: scrivere la letterina di Natale e chiedere tanti doni. Babbo Natale è arrivato ieri in piazza, grazie alla collaborazione tra Rhodigium basket e Faedesfa, presenti il sindaco Edoardo Gaffeo e la direttrice della Confesercenti Antonella Savogin. Lo speciale contenitore postale, per scrivere e spedire le letterine, l'ha installato la società di pallacanestro vicino alla casetta natalizia dell'associazione benefica. Nella cassetta destinata a Babbo Natale, i piccoli atleti del basket e tutti i bambini che lo vorranno, potranno spedire la lettera fino a domenica 19. Sempre ieri è andata in scena la prima iniziativa natalizia tra la Rhodigium guidata dalla presidente Maria Paola Galasso e Faedesfa con il presidente Andrea Pezzuolo: si tratta di una collaborazione che si rinnova, sempre nel segno della solidarietà. Anche per gli atleti della palla a spicchi è giunto il momento magico di festeggiare il Natale. Per questo la società a voluto sostenere Faedesfa facendo passare il messaggio della solidarietà che si unisce ai sani principi dello sport e allo stesso tempo del Natale. Babbo Natale tornerà sul listòn anche la prossima settimana nel pomeriggio di domenica 19, a bordo di un mezzo speciale e scortato dai mezzi del Motoclub Fiamme del Polesine. Gli eventi dal titolo Babbo Natale in piazza sono inseriti nel ricco programma natalizio organizzato da Confesercenti e Comune di Rovigo, con l'obiettivo di coinvolgere le diverse fasce d'età.

