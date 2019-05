CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀL'AVIS DI SARZANOPREMIA I DONATORI(N.Ast.) L'Avis di Sarzano ha celebrato il valore del dono del sangue e premiato i soci benemeriti con la seconda Festa del donatore. Il ritrovo è stato davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Margherita vergine e martire, per partecipare alle messa delle 19, cui è seguita alle 20, nel vicino Centro giovanile don Bosco, la premiazione dei donatori benemeriti: si trattava di Giovanna Nallio e Francesco Zanotto (distintivo in rame), Giuliana Franzolin (distintivo in argento) e Simone Zanirato...