CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀI DONI DEL CALCIOALLA PEDIATRIA(M.Sca.) I calciatori della prima squadra e della juniores del Rovigo Calcio, si sono recati in visita al reparto di pediatria, per la consegna dei regali di Natale, acquistati con il ricavato dell'incasso della partita del campionato di Prima categoria, disputata due settimane fa al Gabrielli, contro il Cartura. «Una bella iniziativa voluta dalla società - spiega il vicesindaco Andrea Bimbatti - un modo semplice, per stare vicino ai bambini, con l'impegno di tornare anche per l'Epifania». Presenti...