«Solidarietà al ragazzo respinto in spiaggia»

(G.Fra.) Il sindaco Omar Barbierato esprime massima solidarietà alla famiglia Braga, dopo l'episodio di razzismo che si sarebbe verificato a Chioggia e che ha visto quale parte lesa il figlio diciottenne Pietro. «L'amministrazione esprime grande solidarietà alla famiglia del ragazzo che si è visto negare l'ingresso in una spiaggia di Sottomarina per il colore della pelle». Secondo Barbierato la città è tutta dalla parte del ragazzo ma il vero obiettivo del sindaco sono alcuni partiti di centrodestra, ed in particolare la Lega. «Adria -...