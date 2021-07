Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLDIROVIGO Un intero patrimonio di ben 750mila euro sottratto goccia a goccia ad un'anziana di oltre novant'anni che, ignara di tutto, aveva permesso ad un uomo che, con modi gentili, si era proposto come intermediario finanziario ed aveva carpito la sua fiducia, di operare sul suo conto. Prima come dipendente di una banca, poi come intermediario finanziario, ma anche in seguito, dopo la sua cancellazione dall'apposito albo. Operazioni che,...