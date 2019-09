Soldi all'asilo, la presidente consigliere comunale li rifiuta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(M.Sca.) Le difficoltà economiche per le scuole non mancano. I contributi spesso arrivano anche dalle associazioni. Desta scalpore quindi che a Costa la presidente del comitato di gestione della scuola materna, non abbia accolto un contributo del Comune. Una cifra tra l'altro non piccola. Il Comune infatti aveva stanziato un contributo straordinario di circa 1.400 euro, da destinare a favore della locale e secolare scuola materna Anna Osti. Da notare che non solo il gruppo di minoranza si è astenuto dal votare a favore, ma anche la stessa...