«Forti perplessità sul futuro di Socotherm: permane quindi alta l'attenzione di lavoratori e rappresentanze sindacali sul sito di Adria già più volte oggetto di riorganizzazioni e che in ogni caso rappresenta un presidio produttivo importante per il territorio». A dirlo, Federica Franceschi, segretaria della Filctem Cgil ed Enrico Rigolin segretario della Femca Cisl a margine, ieri, dell'incontro che non ha dissipato i timori sulle sorti dell'azienda adriese che occupa circa un centinaio di dipendenti ma che già nel recente passato ha fatto registrare consistenti tagli di posti di vavoro, attiva a livello mondiale nel settore dei rivestimenti dei tubi per l'estrazione e il trasporto di petrolio, gas e acqua.

«Permane la preoccupazione tra i lavoratori di Socotherm ad Adria sottolineano i sindacalisti - posti in cassa integrazione sin da febbraio con una richiesta trattamento di integrazione ordinario motivata da un arresto delle commesse per l'anno 2020. Le rappresentanze sindacali di sito avevano inviato la richiesta di incontro a maggio a seguito di una comunicazione del gruppo Shawcor pubblicata agli azionisti alla fine di aprile, in cui il Gruppo palesava necessità di tagli al personale, azioni di risparmio e indicavano la chiusura a livello mondiale di quattro siti produttivi entro la fine del 2020». Shawcor e la multinazionale cui fa capo Sochoterm. E ieri, all'incontro, era presente il top manager Jonathan Gibson. Che, spiegano Franceschi e Rigolin, «ha evidenziato la criticità della situazione che si manifesta non solo nel sito di Adria ma a livello di gruppo: l'emergenza Covid ha determinato un'ulteriore contrazione del mercato di gas e petrolio e l'incertezza si riversa sui progetti e gli investimenti impiantistici che risentono di un rinvio e di una forte decelerazione. In questo scenario si colloca il sito Socotherm di Adria e per i dipendenti si prospetta inesorabile la prosecuzione della cassa integrazione.

Nel corso dell'incontro, purtroppo, nessuna esplicita rassicurazione è stata fornita alle Rsu presenti e alle rappresentanze sindacali territoriali di Femca Cisl e Filctem Cgil, sia in merito alla posizione di Adria rispetto alle riorganizzazioni di Gruppo sia alla prospettiva di ripresa legata a commesse che a oggi non hanno alcuna oggettiva garanzia di attivazione».

