«La vicenda Socotherm approderà mercoledì a Venezia al tavolo di crisi aperto in Regione». Lo comunica il sindaco Omar Barbierarto nel giorno in cui, dopo le sollecitazioni del Pd e dei lavoratori, è stato pubblicato all'albo pretorio l'ordine del giorno del consiglio comunale sull'azienda di viale Risorgimento. «La nostra solidarietà ai lavoratori che temono il peggio per il loro posto di lavoro, non si ferma - ha sottolineato il primo cittadino -. Io in prima persona mi sono attivato con le sigle sindacali per essere presente a tutti i tavoli regionali, dove ancora la trattativa è aperta per competenza. La nostra presa di posizione nel sostenere i lavoratori è ora supportata dall'unanimità del consiglio comunale. Vorremmo che questo serva al mantenimento e al consolidamento del sito produttivo anche in futuro ad Adria. Un volere che verrà espresso nei tempi tecnici previsti, attraverso l'invio di atti pubblici, da parte degli uffici comunali al Presidente del Consiglio, al Ministro per lo sviluppo economico, al Ministro per gli esteri, ai Sottosegretari veneti al Governo e ai parlamentari nazionali ed europei del Veneto. Una solidarietà identica si sto portando vanti anche nel caso della Jacob Cohen».

G.Fra.

