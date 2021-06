Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIETÀROVIGO Una conferma e un colpo di scena, che forse tale non è di per sé, ma che comunque può anticiparne di notevoli. Andrea Bimbatti, il cui nome circolava già da tempo, è il nuovo presidente di Polaris, la società le cui quote sono ora interamente di Ecoambiente quindi, indirettamente, di tutti e 50 i Comuni polesani, che opera sul libero mercato occupandosi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non...