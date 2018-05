CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIETÀROVIGO Il contratto di convivenza è una opportunità ancora sconosciuta in Polesine. A oggi sono pochissime le iscrizioni anagrafiche di convivenza che sono state registrate in Polesine: otto in Comune a Rovigo e quattro ad Adria.Di questa opportunità hanno parlato il notaio Livio Penzo e l'avvocato Giuseppe Carinci, entrambi con studio ad Adria, al convegno di studio organizzato dal Notarlab del Consiglio notarile di Rovigo. «È una opportunità, ancora poco colta dalla collettività - fa sapere Penzo - il nostro territorio conta...