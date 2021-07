Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIETÀ PARTECIPATEROVIGO Se la vicenda delle nomine del nuovo consiglio di amministrazione di As2 doveva essere una partita con un vinto e vincitore, a vestire i panni dello sconfitto è il primo cittadino del capoluogo, Edoardo Gaffeo, che non aveva negato l'importanza che per lui rappresentava l'esito finale del voto dei sindaci dei Comuni che compongono la società a totale partecipazione pubblica che fornisce servizi strumentali in...