CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIETÀ PARTECIPATEROVIGO Il segretario della Uil-Tec di Padova e Rovigo Giampietro Gregnanin plaude alle parole del sindaco Gaffeo sul futuro del Consvipo: «Finalmente non si parla più di liquidare l'ente, ma di rilanciarlo e trasformarlo in una opportunità per il territorio». Il primo cittadino, infatti, ha spiegato di voler rivoluzionare il ruolo dell'ente di area vasta, tant'è che nelle linee programmatiche della sua Amministrazione parla di una progressiva trasformazione verso un'Agenzia per lo Sviluppo Locale Sostenibile. Il...