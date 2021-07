Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INDAGINEROVIGO Ha lambito anche il Polesine l'operazione della Guardia di finanza di Firenze, chiamata A solis ortu, espressione latina che significa dal sorgere del sole, ovvero sol levante, scattata ieri mattina con l'esecuzione di 5 custodie cautelari in carcere, 24 arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nonché il sequestro per equivalente di beni per oltre 40 milioni di euro, per i reati di...