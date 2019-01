CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALEROVIGO Nonni con la pettorina da vigilantes all'uscita delle scuole o nei parchi, neo-pensionati che metteranno a disposizione di coetanei o dei più giovani le loro competenze informatiche o professionali, sportivi che non appenderanno le scarpette o la bici al chiodo e diventeranno animatori di gruppi di nordic-walking o di cicloturismo a beneficio dei loro coetanei, persone della terza età che si faranno carico, come un vicino di casa solerte, di un nonno' disabile o non più autosufficiente: sono alcune delle tipologie che...