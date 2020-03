SOCIALE

ROVIGO La soluzione del nodo Iras ancora non è alle viste. Il tempo, intanto, stringe. A sottolineare le preoccupazioni sullo stallo e a chiedere chiarimenti è il segretario della Fp Cgil Davide Benazzo, che oltre a criticare la mancanza di risposte, mette sul tavolo anche il problema dell'elevato numero di precari: «All'Iras ci sono circa 40 operatori a tempo determinato, la situazione di precarietà più alta di tutte le strutture pubbliche del territorio: da mesi chiediamo di iniziare una stabilizzazione senza vedere azioni concrete, ora ci troveremo costretti a denunciare questa situazione agli organi competenti e ad attivare azioni legali». Benazzo rimarca come da mesi «assistiamo a dichiarazioni dell'assessore regionale Manuela Lanzarin e del sindaco Edoardo Gaffeo, che comunicano che le soluzioni per l'Iras sono alle porte, ma a oggi nulla di fatto: l'Iras è commissariato da quasi quattro anni perché la Regione ha valutato l'ente a rischio default. I lavoratori in questo periodo hanno fatto bene il loro dovere non solo nel far funzionare una così importante struttura che dà assistenza a circa 320 ospiti, ma anche nell'essere parte attiva nel risanamento: da 7 anni non prendono un euro di produttività malgrado l'ente debba loro circa 800mila euro. Ora scopriamo una delibera dell'Istituto Anziani di Verona, con la quale si concede un incarico al direttore generale Adelaide Biondaro di sei mesi all'Iras. Dopo quasi due anni di discussioni su un progetto che riguarda Casa serena con il coinvolgimento dell'Ater, una nuova sorpresa che sembra sottolineare che forse le idee non sono ben chiare e nemmeno condivise».

La soluzione per uscire dall'impasse economico dell'Iras, alla quale si lavorava al tempo della giunta Bergamin, ha al centro la dismissione di una parte di Casa serena, che il Comune, che ne è proprietario, dovrebbe cedere a titolo gratuito all'Iras stesso che poi la rivenderebbe all'Ater. «Non solo non si discute di salario accessorio, organizzazione del lavoro e investimenti sul personale, ma la cosa più grave è che si continua a lasciare oltre 200 lavoratori nell'incertezza. Preoccupa che l'idea di fondo sia quella di mettere in discussione l'idea di gestione pubblica. Ogni volta che un cda o direzione ha pensato di esternalizzare i servizi o trasformare l'ente, la prima cosa che ha fatto è stata bloccare le assunzioni a tempo indeterminato. Se a questo aggiungiamo l'incomprensibile tergiversare sul futuro dell'Iras, diventa semplice fare brutti pensieri e pensare che qualcuno stia valutando soluzioni ben diverse per Casa serena. Tutto questo, senza confronti con le parti sociali sia da parte della Regione che del Comune».

