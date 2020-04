SOCIALE

ROVIGO Centoventi famiglie, ieri mattina, hanno telefonato al Comune per chiedere aiuto. Tanti piccoli artigiani come estetisti, parrucchieri, proprietari di piccoli negozi e bar, ma anche badanti, colf e lavoratori stagionali che si sono improvvisamente trovati senza lavoro, con affitti e bollette da pagare. Qualcuno è riuscito, finora, ad andare avanti grazie all'aiuto di amici o parenti, altri, invece, hanno spiegato che sono stati costretti a spendere i risparmi che avevano messo da parte per le emergenze come il conto del dentista dei figli o la sostituzione della vecchia lavatrice. Tante le storie raccolte ieri dagli operatori del Comune ai quali i cittadini hanno chiesto di beneficiare del buono spesa messo a disposizione dal decreto Cura Italia.

I COUPON

Sono 13.550 i buoni dal valore di 20 euro ciascuno che il Comune distribuirà, a partire dalla settimana prossima, a chi è stato giudicato idoneo. Con una delibera urgente, ieri la giunta ha affidato la stampa dei coupon a una stamperia di Chioggia. Tra i 200 e i 300 euro il costo della fornitura. I buoni saranno distribuiti in base al numero dei componenti dei nuclei familiari, per esempio chi è da solo ne riceverà quattro (per un valore di 80 euro); chi è in due ne avrà sei; per le famiglie con due figli l'aiuto sarà di 180 euro che sale a 200 nel caso di una famiglia di cinque persone. I nuclei poi dove sono presenti dei minori con età inferiore a 3 anni o portatori di handicap, potranno contare su un bonus in più. L'aiuto che va da un minimo di 80 euro a oltre i 200, serve per coprire le necessità dei richiedenti per un periodo di 15 giorni, rinnovabile fino all'esaurimento delle risorse che attualmente si aggirano intorno ai 270mila euro. Il bonus, una volta ricevuto, potrà essere speso nei negozi convenzionati con il Comune entro il 31 maggio.

Un centinaio delle 120 richieste raccolte ieri mattina da nove operatori, tra i quali l'assessore Luisa Cattozzo impegnata al call center insieme ai colleghi di giunta Roberto Tovo ed Erika Alberghini, sono state giudicate idonee a compilare l'autocertificazione per ottenerlo. Tra i criteri adottati per l'erogazione dei buoni, la perdita o la riduzione del lavoro a causa emergenza Covid-19 senza ammortizzatori sociali, ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare; la sospensione temporanea dell'attività con partita Iva, rientranti nei codici Ateco delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal decreto del 22 marzo; l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria. Ancora, il non aver percepito redditi, contributi e sussidi di importo complessivo superiore a 700 euro. Il centralino per la richiesta dei buoni spesa (il cui numero è 0425/206590), tornerà attivo dalle 8.30 alle 13.30 di lunedì. Tutte le autocertificazioni completate saranno valutate dal settore Servizi sociali, coordinato dall'assessore Mirella Zambello, che quantificherà il numero dei buoni da assegnare a ogni richiesta.

DECISIONE UNANIME

I requisiti per il benefit del Governo sono stati il frutto di un lavoro di squadra tra maggioranza e minoranza. «La seconda commissione - spiega il consigliere Matteo Masin - si è svolta all'insegna del dialogo e del confronto costruttivo tra le diverse forze politiche. Io stesso mi sono subito trovato d'accordo con l'opposizione sulla consegna dei buoni ogni 15 giorni e non settimanalmente, come aveva inizialmente previsto la delibera dell'amministrazione. È importante evitare assembramenti e facilitare il lavoro dei volontari che saranno impegnati nella consegna a domicilio. Nelle frazioni ci sono tanti anziani che non riescono ad andare avanti con una pensione minima, in quanto per molti è venuto a mancare l'aiuto magari del figlio che ha perso il lavoro. Anche queste persone hanno bisogno di sostegno e possono dunque richiedere il bonus».

Soddisfatti per l'accordo trovato sulle modalità di erogazione del buono spesa anche i consiglieri della Lega, Michele Aretisini e Valentina Noce. «Il sentire comune ci ha portato a scelte di grande equilibrio», ha detto Noce, componente della Commissione delle politiche sociali.

