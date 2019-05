Smog, Rovigo fuori dal Piano regionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INQUINAMENTOROVIGO Dopo una prima parte del 2019 segnata dal record negativo di sforamenti dei limiti di Pm10, arrivati a quota 51 in soli cinque mesi contro i 35 ammessi in un intero anno, quello della qualità dell'aria a Rovigo continua a essere un problema sul quale è necessario intervenire con urgenza.PATTO TRA CAPOLUOGHII capoluoghi di provincia del Veneto, in questo senso, si stanno organizzando per coordinare le proprie azioni sul fronte dell'inquinamento atmosferico attraverso il Protocollo aria, un accordo per il coordinamento delle...