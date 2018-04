Smog, raddoppiati i giorni fuorilegge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO C'è in gioco la nostra salute, ma il rischio sembra essere sottostimato: nel 2017 l'aria di Rovigo è stata, fuorilegge, con la centralina Arpav che misura la concentrazione delle polveri sottili che ha registrato un valore superiore a 50 microgrammi per metro cubo, stabilito dalla normativa come il limite oltre il quale l'aria viene classificata come scadente e, quindi, pericolosa, sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità, 80 volte a fronte delle 35 ammesse. Più del doppio di quanto la legge...