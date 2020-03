ENTI LOCALI

ROVIGO «La Provincia non applica integralmente le norme sul decreto contro l'emergenza da Covid-19 nella parte che riguarda le attività dei suoi dipendenti, il lavoro da casa e lo smaltimento ferie. Oltre al fatto che le blande misure adottate sono state introdotte con grave ritardo e in modo parziale».

Chi parla è la Funzione pubblica della Cgil, per bocca del suo delegato Paolo Zanini. Il sindacato non fa sconti al presidente Ivan Dall'Ara, descrivendo una situazione giudicata oltremodo anomala per quanto riguarda la gestione del personale di Palazzo Celio.

«Giovedì scorso il presidente ha disposto che, tra le attività indifferibili, il cui obbligo di individuarle era scattato già da ben otto giorni ha spiegato Zanini -, si inseriscono tutte le attività di manutenzione, compreso il controllo e la direzione lavori nei cantieri. Evidentemente ignora che per tali attività, nei casi urgenti, esista già il servizio di reperibilità. Oltre al fatto che nelle scuole le attività siano sospese».

Anche per il lavoro da casa sembra che la Provincia, a detta del sindacato del Pubblico impiego, sia ancora fortemente deficitaria. «Il lavoro da casa - sottolinea ancora Zanini -, è stato sollecitato dal Governo già col decreto del 25 febbraio, quasi un mese fa. Ma in Provincia non è ancora decollato e, nonostante le disposizioni governative prevedano modalità semplificate, a Palazzo Celio si continua a perdere tempo. Il provvedimento firmato da Dall'Ara prevede solo non meglio precisati progetti e ne demanda le modalità organizzative al segretario generale».

Infine, l'opportunità ferie, a detta di Zanini, in Provincia è stata limitata ad alcuni giorni del pacchetto 2020 entro termini discrezionali e senza tener conto del Contratto nazionale di lavoro. «Ma il decreto legge del 18 marzo prevede l'utilizzo unicamente delle ferie pregresse e non di quelle maturate. Quindi solo di quelle del 2019».

Categoriche le conclusioni a cui arriva la Cgil: «Dall'ara, prima di scrivere o farsi dettare il decreto, legga e studi le leggi e i contratti in materia. Riduca subito le attività indifferibili riconsiderando l'inserimento delle attività di manutenzione. Dia immediata attuazione al lavoro da casa, come già sta avvenendo in alcune realtà comunali. Ritiri la disposizione che obbliga a fruire anche di giornate di ferie maturate nel presente anno e applichi una volta per tutte una legge dello Stato».

Sulla questione dello smaltimento ferie il sindacato annuncia battaglia anche dal punto di vista legale, soprattutto sulla necessità di dare la precedenza allo smaltimento dei giorni di riposo arretrati e non di quelli previsti per l'anno corrente.

«Da ultimo - prosegue il rappresentante della Funzione pubblica della Cgil di Rovigo - il presidente della Provincia che, davanti al fatto che pur in questa situazione tanto difficile e complicata, né lui come presidente, né chi predispone gli atti che lui firma, hanno accettato il confronto con i rappresentanti dei lavoratori, giudichiamo le eventuali continuate inadempienze o provvedimenti adottati in contrasto con le leggi o contratti di lavoro, come motivo irrinunciabile da parte sindacale per dare mandato al nostro ufficio legale di attivare le conseguenti iniziative a tutela della salute e dei diritti dei lavoratori».

