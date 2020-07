LAVORO

ROVIGO «Sullo smart working due sono i punti fondamentali da fissare, il fatto che sia sempre su base volontaria e che eventuali risparmi di gestione vengano obbligatoriamente reinvestiti sul lavoro». Questa l'indicazione che arriva da Cristiano Maria Pavarin, segretario generale della Uil Fpl di Rovigo, che come gli altri sindacalisti del comparto si è trovato, con l'emergenza Covid, ad affrontare un tema che fino a quel momento era rimasto nei cassetti. Perché il lavoro agile, che fino a quest'anno era previsto e normato a grandi linee, ma rimaneva un fenomeno che interessava meno di 600mila lavoratori, sostanzialmente tutti dipendenti di aziende private di grosse dimensioni o con caratteristiche innovative, è arrivato a interessare 8 milioni di lavoratori nella fase acuta dell'epidemia, tre dei quali nella pubblica amministrazione, dove ancora si continua a lavorare con modalità agile e numeri alti.

IL QUADRO LOCALE

In Provincia 87 lavoratori su 142, in Comune a Rovigo un centinaio, mentre nell'Ulss, spiega Pavarin, «a fronte di circa 320 amministrativi, sono in smart working circa 130». Per il segretario Uil «la cosa più importante è di preservare la base volontaria, perché non ci sono ancora condizioni strutturali e culturali per imporlo, a fronte di persone che lo fanno volentieri, ce ne sono altre che lo vivono male, anche per una questione di rapporti interpersonali, altri che si trovano in condizioni di non poterlo fare. Servono formazione e investimenti sulle dotazioni tecnologiche. Lo smart working, oltre a migliorare la vita di alcuni lavoratori potendo migliorare anche i servizi e avendo anche ricadute ambientali per la diminuzione degli spostamenti, porta dei risparmi ed è per questo che il ruolo della politica sarà fondamentale: bisogna fare in modo che tutto venga reinvestito in piani per il lavoro, con nuove assunzioni. Non può essere il mercato ancora una volta a dettare le regole, non deve passare la linea che si può risparmiare ancora sul lavoro, già troppi e dolorosi sono stati i tagli. Quello che va considerato, comunque, è che stiamo vivendo un'anticipazione del futuro non troppo remoto».

EFFETTI SUL COMMERCIO

Vero è che questo cambiamento epocale al momento si sta ripercuotendo soprattutto in bar e ristoranti, ma anche nel commercio in generale. Tutto è stato accelerato dall'emergenza: «È stata una emergenza - rimarca Pavarin - e lo testimonia che la maggior parte del lavoro agile è stato eseguito con strumenti propri. Devo dare atto che il Comune di Rovigo ci ha coinvolti nella stesura di un regolamento, approvato il 29 maggio dalla giunta, raccogliendo anche parzialmente le nostre sollecitazioni. Anche in Provincia era stato avviato un confronto, ma è rimasto sospeso. È stato uno stravolgimento in tempi brevissimi, siamo passati dalla legge Madia che fissava un tetto del 10% che sembrava fantascientifico dei lavoratori pubblici in smart working, alla quasi totalità e oggi con picchi residui del 50%, con un ministro che sta pensando a estendere l'attuale regime fino a fine anno».

La Regione ha fatto un bando in scadenza il 31 luglio che stanzia 2 milioni di fondi europei per riorganizzare i processi lavorativi nella pubblica amministrazione. Il Comune di Rovigo farà domanda. «È importante, perché devono essere messi tutti nelle migliori condizioni e nella possibilità di scegliere se adottare il lavoro agile. Tutto va ripensato, non solo le aggregazioni di servizi intercomunali, anche trasporti e asili. I giovani, lo vedo con i miei figli, sono pronti a queste nuove modalità, la responsabilità nostra è di regolamentarle perché ci siano migliori opportunità e non ricadute negative».

Francesco Campi

