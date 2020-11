Il tema dello smart working si è imposto quest'anno nelle misure per fronteggiare la pandemia, ma anche nel discorso pubblico: come gestire il lavoro in remoto per garantire la produttività? Cosa è richiesto alle imprese che vogliono sfruttare questa nuova modalità? Quali sono i vantaggi, e le difficoltà per chi decide di cambiare? Al tema è dedicato il seminario gratuito Strumenti e buone pratiche per lo smart working, rivolto proprio alle imprese, che si svolgerà on line martedì 10 novembre, dalle 16 alle 18. L'appuntamento è promosso da Assercoop con Zico e Confcooperative Rovigo, con il cofinanziamento della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, nell'ambito delle attività dello Sportello decentrato formazione e lavoro. Nel corso dell'incontro si parlerà delle caratteristiche e dei vantaggi dello smart working, con la presentazione di casi concreti ed esperienze nell'ambito privato e pubblico. Un momento di confronto sia per chi guarda a questa modalità come ad una risposta all'emergenza in corso, ma anche per chi vede un possibile nuovo modello di organizzazione del lavoro. L'iscrizione è obbligatoria, tramite il link sul sito www.rovigo.confcooperative.it o segnalando la propria presenza a info@zico.me.

