«Il Comune agevoli i commercianti nel pagamento dell'Imu». Il consigliere della Lega Michele Aretusini chiede all'Amministrazione di emanare un provvedimento per disporre un differimento della rata di acconto (16 giugno) dell'Imu, mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. «Verrebbe così offerta la possibilità - spiega Aretusini - di eseguire il versamento entro una certa data, ad esempio il 30 settembre, senza applicazione di sanzioni e interessi, ai soggetti che hanno effettivamente registrato difficoltà economiche, da attestare mediante presentazione di specifica comunicazione da presentare a pena di decadenza entro una determinata data, ad esempio il 31 ottobre». «In tal modo - spiega il consigliere della Lega - in primo luogo sarebbero salvaguardate le esigenze di cassa del Comune, messe già a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, in un contesto ancora incerto sotto il profilo della dimensione del sostegno statale ai Comuni e nell'imminenza del termine per il pagamento della prima rata Imu. In secondo luogo, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio, sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell'attuale situazione emergenziale».

